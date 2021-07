Óhugnanlegt myndband frá Lundúnum: Hópur Englendinga gekk í skrokk á ítölskum manni – Ein leitaði að einhverju til að stinga hann með

Óhugnanlegt myndband gengur nú um netheima þar sem hópur enskra stuðningsmanna gengur í skrokk á einum ítölskum stuðningsmanni.

England og Ítalía mætast auðvitað í úrslitaleik Evrópumótsins í kvöld.

Eitthvað hefur verið um vandræði á enskum stuðningsmönnum í aðdraganda leiksins. Fjöldi miðalausra stuðningsmanna reyndi til að mynda að brjóta sér leið inn á Wembley-leikvanginn, þar sem leikurinn fer fram, fyrr í dag.

Samkvæmt því sem kemur fram í myndbandinu af barsmíðunum á ítalska manninum var ein af konunum sem tóku þátt að leita að einhverju í töskunni sinni sem hún gat stungið hann með. Myndbandið má sjá hér fyrir neðan.

the english people are a blight on humanity

pic.twitter.com/JxdqsbDSSl

— Nariman△⃒⃘🇮🇹 (@slytherinus) July 11, 2021