Áhugaverð staðreynd um Messi og Ronaldo

10. júlí er dagur sem knattspyrnusnillingarnir Lionel Messi og Cristiano Ronaldo gleyma seint. Það er dagurinn þar sem þeir unnu báðir sína fyrstu titla með landsliðum sínum.

Messi varð í nótt Suður-Ameríkumeistari með Argentínu eftir 1-0 sigur liðsins á heimamönnum í Brasilíu í úrslitaleiknum

Þá voru í gær fimm ár síðan Ronaldo vann Evrópumeistaratitilinn með Portúgal. Þá vann liðið heimamenn í Frakklandi, 1-0.

Leikmennirnir hafa auðvitað unnið ófáa titla með félagsliðum sínum. Það er frábært fyrir þá að eiga einnig gullpeninga fyrir árangur með landsliðum sínum.

July 10, 2016: Ronaldo wins his first international trophy.

July 10, 2021: Messi wins his first international trophy.

The day of the GOAT 🐐 pic.twitter.com/ZObIG2vsR5

