Patrick Vieira að taka við Crystal Palace – Tilkynnt seinna í dag

Crystal Palace er búið að semja við Patrick Vieira um að hann verði næsti stjóri félagsins að því er segir í frétt Athletic.

Vieira er sagður vera á leiðinni til London í dag og formleg tilkynning verður gefin út seinna í dag.

Crystal Palace hefur leitað að nýjum stjóra síðan Roy Hodgson ákvað að segja þetta gott eftir síðasta tímabil.

Þetta verður fyrsta þjálfarastarf Vieira á Englandi en hann hefur áður þjálfað OGC Nice og New York City FC.

Ellefu leikmenn eru að renna út á samning hjá félaginu og þarf Vieria því strax að taka til í leikmannamálum hjá félaginu.

