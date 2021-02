Ástarsamband Bruno og McTominay hélt áfram – „Þessi bolti var fyrir mig fáviti“

Manchester United tók á móti West Ham United í 5. umferð enska bikarsins í fyrradag. Leikurinn endaði með 1-0 sigri Manchester United en grípa þurfti til framlengingar til að skera úr um sigurvegara leiksins. Leikið var á Old Trafford.

Ekkert mark var skorað í venjulegum leiktíma og því þurfti að grípa til framlengingar.

Markið sem beðið var eftir kom í framlengingunni því að á 97. mínútu skoraði Scott McTominay, leikmaður Manchester United eftir stoðsendingu frá Marcus Rashford. Þetta reyndist sigurmark leiksins og er Manchester United því komið áfram í næstu umferð enska bikarsins.

Bruno Fernades var klár í að skjóta á markið þegar McTominay kom inn og hamraði boltanum í netið. Fernandes sló á létta strengi og öskraði á McTominay. „Þessi bolti var fyrir mig fáviti,“ sagði Fernandes þegar hann fagnaði með skoska miðjumanninum.

Ástarsamband þeirra hefur vakið athygli síðustu vikur en Fernandes sparkaði í átt að McTominay þegar hann skoraði gegn Southampton á dögunum.

