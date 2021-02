Knattspyrnuheimurinn vottar Klopp samúð sína eftir fráfall móður hans – „Þú ert aldrei einn á ferð“

Elisabeth, móðir Jurgen Klopp knattspyrnustjóra Liverpool, er fallin frá. hún lést í Þýskalandi 81 árs að aldri. Klopp getur ekki mætt í jarðarför hennar vegna COVID-19, hertar ferðatakmarkanir eru á milli Þýskalands og Englands.

„Hún var mér allt. Hún var frábær móðir í alla staði, sem strangtrúuð kristin manneskja þá veit ég að hún er á betri stað núna,“ skrifaði Klopp í minningargrein sem birtist í Schwarzwaelder Bote í Þýskalandi.

Í kjölfarið fregna af andlátinu, hefur Jurgen Klopp fengið mikinn stuðning frá knattspyrnusamfélaginu. Á svona stundum hverfur allur rígur sem getur myndast á sviði knattspyrnunnar.

„Innilegar samúðarkveðjur til Jurgen og fjölskyldu hans, frá öllum hjá Manchester United,“ stóð í samúðarkveðju Manchester United til Klopp sem birtist á Twitter.

Svipaða sögu er að segja af ensku félögunum Arsenal og Tottenham, sem og Atletico Madrid og Barcelona sem sendu þýska knattspyrnustjóranum samúðarkveðjur.

„Þú ert aldrei einn á ferð,“ einkunnarorð Liverpool voru skilaboðin í kveðju félagsins til Klopp.

♥️ Heartfelt condolences to Jürgen and his family, from everyone at United. https://t.co/1L7o2uHCHy — Manchester United (@ManUtd) February 10, 2021

You’ll Never Walk Alone, Jürgen ❤️ pic.twitter.com/mjgSmXZWgn — Liverpool FC (@LFC) February 10, 2021

Sending strength and support to Jurgen and all of the Klopp family at this difficult time, from all at Arsenal ❤️ — Arsenal (@Arsenal) February 10, 2021

The thoughts and condolences of everyone at the Premier League are with Jurgen, his family and his friends at such a difficult time. — Premier League (@premierleague) February 10, 2021

Our thoughts and condolences are with you, Jürgen 💙 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 10, 2021