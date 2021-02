Boltasækjarar sem urðu atvinnumenn í knattspyrnu með sínum liðum

Draumurinn um að gerast atvinnumaður í knattspyrnu hefur átt hug margra krakka. Það getur reynst erfitt og krefst mikillar vinnu að komast í röð þeirra bestu.

Til eru dæmi um atvinnumenn í knattspyrnu á hæsta gæðastigi sem voru á sínum tíma boltasækjarar hjá virtum liðum. The Sun tók saman nokkur dæmi.

Phil Foden, leikmaður Manchester City var á hliðarlínunni sem krakki og hljóp á eftir boltum sem enduðu utan vallar. Um daginn deildi hann samsettri mynd þar sem annars vegar má sjá hann í bakgrunni sem boltasækir þegar að Stevan Jovetic, þáverandi framherji Manchester City fagnaði marki. Hins vegar má einnig sjá Foden fagna nýlegu marki gegn Liverpool í ensku úrvalsdeildinni.

How it started How it’s going pic.twitter.com/QUfHqjxuAP

— Phil Foden (@PhilFoden) February 7, 2021