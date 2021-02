Enskur þjálfari í versta viðtali sögunnar – „Það þarf leikmanni að vera nauðgað svo við fáum víti“

Viðtal við Stuart Baxter þjálfara Odisha í indversku úrvalsdeildinni hefur verið talsvert umfjöllunarefni á netinu en það er af verri kantinum.

Odisha sem tapaði leiknum og átti samkvæmt Stuart Baxter að fá víti fór hins vegar alltof langt og notaði virkilega gróf orð til þess að lýsa pirring sínum í garð dómara.

„Við þurfum stundum að hafa smá heppni okkur að hlið en ég veit hins vegar ekki hvenær við fáum víti næst það liggur við að leikmanni okkar þurfi að vera nauðgað í teig andstæðingsins til þess að við fáum víti“ sagði Stuart í viðtalinu.

Odisha gaf frá sér yfirlýsingu eftir viðtalið og sagði að svona orðbragð sé engan veginn ásættanlegt og að það sýni ekki hvernig lið þetta sé.

Indian club Odisha condemns English manager Stuart Baxter for saying a player would have to "get raped" to get a penalty: "

"The Club is appalled at the comments … it is completely unacceptable whatever the context and does not reflect the values of the club." https://t.co/Fk67RqKyYK

— Rob Harris (@RobHarris) February 1, 2021