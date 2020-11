Segir að Napoli muni breyta nafni heimavallarins til heiðurs Maradona

Blaðamaðurinn Fabrizio Romano, sem er þekktur innan knattspyrnuheimsins, segir að ítalska knattspyrnufélagið Napoli ætli að breyta nafninu á heimavelli sínum, til heiðurs Diego Armando Maradona sem lést í dag.

Leikvangurinn muni eftir breytinguna heita Diego Armando Maradona / San Paolo. Maradonaer fyrrum leikmaður félagsins og er í guðatölu þar.

Ákveðið ferli hafi nú þegar farið af stað varðandi nafnabreytinguna og áformin hafa hlotið samþykki borgarstjóra Napoli.

Maradona lék með Napoli á árunum 1984-1991 og vann meðal annars ítölsku deildina tvisvar sinnum og Euro Cup árið 1989.

#Napoli stadium will be re-called Diego Armando Maradona/San Paolo – work in progress to change the name as soon as possible.

The club has already decided as the mayor too. #D10S

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 25, 2020