Eru dómararnir dauðhræddir?

Gary Neville, fyrrum leikmaður Manchester United, er óánægður með hvernig VAR er notað á Englandi.

Neville telur að dómarar í VAR-herberginu séu hræddir við taka eigin ákvarðanir og að það sé að kosta sig.

Samkvæmt Neville þora þeir ekki að breyta upprunarlegu ákvörðuninni sem var tekin af dómaranum á vellinum.

VAR hefur fengið mikla gagnrýni á Englandi og hafa ófá mistök átt sér stað á tímabilinu.

Neville vill að allir dómarar noti VAR-skjáinn á vellinum til að taka betri ákvörðun og þá réttu að lokum.

On VAR. Send the Ref to the screens for goodness sake ! The “ we know better” than Europe way is failing badly. The officials off-site are frightened to death to overrule on-site colleagues .

— Gary Neville (@GNev2) July 10, 2020