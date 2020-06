Sjáðu frábær tilþrif Pogba – Fiskaði vítaspyrnu

Paul Pogba átti góðan leik í kvöld er hann spilaði með Manchester United gegn Tottenham.

Pogba kom inná sem varamaður í leiknum þegar staðan var 1-0 fyrir heimamönnum.

Á 80. mínútu tryggði Pogba United vítaspyrnu er hann fór illa með Eric Dier fyrir utan vítateig Tottenham.

Dier braut í kjölfarið á miðjumanninum innan teigs og skoraði Bruno Fernandes úr vítinu.

Tilþrifin má sjá hér.

This is BRILLIANT from Pogba to win United the penalty… pic.twitter.com/4tWagt5lBo

— TC (@totalcristiano) June 19, 2020