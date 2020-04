United framlengir við Fosu-Mensah

Manchester United hefur framlengt samning sinn við Timothy Fosu-Mensah um eitt ár, þetta var staðfest í gær.

Fosu-Mensah er hollenskur varnarmaður sem hefur ekkert spilað í ár vegna meiðsla.

Árin tvö þar á undan var Fosu-Mensah á láni hjá Fulham og Crystal Palace þar sem hann átti ágætis spretti.

Fosu-Mensah er 22 ára en hann lék ágætlega undir stjórn Louis van Gaal áður en hann var lánaður.

Samningur Fosu-Mensah við United var að renna út í sumar en félagið gat framlengt samnings hans um eitt ár.

