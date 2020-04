Móðir Guardiola lést eftir baráttu við COVID-19

Dolors Sala Carrió, móðir Pep Guardiola er látin. Carrió háði baráttu stutta en harða baráttu við COVID-19 veiruna. Carrio var 82 ára þegar hún lést.

Guardiola lagði til 150 milljónir til að berjast gegn veirunni á dögunum, sem hefur breiðst hratt út á Spáni.

Carrio lést í Barcelona en sonur hennar Pep Guardiola er í dag stjóri Manchester City.

,,Manchester City fjölskyldan er í áfalli eftir fréttir um andlátið,“ segir í yfirlýsingu Manchester City.

,,Allir tengdir félaginu senda samúðarkveðju til Pep, fjölskyldu hans og vina á þessum erfiðu tímum.“

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020