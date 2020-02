Sjáðu atvikið: Fernandes fór strax í treyju Wolves

Bruno Fernandes spilaði sinn fyrsta leik fyrir Manchester United í kvöld gegn Wolves.

Fernandes er nýkominn til United frá Sporting Lisbon og lék allan leikinn í markalausu jafntefli.

Strax eftir leik þá skipti Fernandes á treyju við Daniel Podence, leikmann Wolves.

Fernandes var ekki lengi að klæða sig í treyjuna strax eftir lokaflautið sem er ekki beint eðlilegt.

Þetta má sjá hér.

Bruno Fernandes just wants to join his friends at Wolves 🤣 pic.twitter.com/fnvZ4RDP0Y

— Football Daily (@footballdaily) 1 February 2020