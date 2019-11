Þetta eru krakkarnir hans Solskjær sem fá tækifæri í kvöld

Manchester United heimsækir Astana, í Evrópudeildinni í dag en liðið er komið áfram. Ole GUnnar Solskjær, ákvað því að skilja sína sterkustu menn eftir heim.

Sökum þess fá mikið af ungum leikmönnum tækifæri í dag en Rúnar Már Sigurjónsson leikur með Astana.

Nokkrir af þessum ungu mönnum hafa spilað fyrir aðalliðið en aðrir hafa ekki spilað neitt og verða í fyrsta sinn í hóp.

Búist er við sex óþekktar stærðir verði í byrjunarliði United í dag en leikurinn hefst 15:55.

Hér að neðan má sjá smá um þá sem verða með í kvöld.

Ethan Laird, 18, hægri bakvörður

Kom til United þegar hann var níu ára gamall og hefur heillað Ole Gunnar Solskjær. Hefur staðið sig vel með varaliði félagsins.

Di’Shon Bernard, 19, miðvörður

Var keyptur frá Chelsea árið 2017, er góður varnarmaður en einnig nokkuð öflugur að skora úr föstum leikatriðum.

Dylan Levitt, 19, sóknarsinnaður miðjumaður

Frá Wales og hefur verið hjá United síðan hann var 8 ára. Þekktur fyrir að vera rólegur á boltann og er örugg vítaskytta. Kom við sögu með A-landsliði Wales í síðustu viku, þegar liðið tryggði sig inn á EM.

James Garner, 18, miðjumaður

Michael Carrick, aðstoðarþjálfari United elskar að horfa á Garner spila leikinn. Spilaði sinn fyrsta leik í febrúar fyrir aðalliðið.

Tahith Chong, 19, kantmaður

Með hárgreiðsluna hans Fellaini, kom frá Feyenoord árið 2016 en gæti farið næsta sumar þegar samningur hans er á enda.

Angel Gomes, 19, framherji

Guðfaðir hans er sjálfur Nani, spilaði sinn fyrsta leik árið 2017 þegar hann kom inn fyrir Wayne Rooney.