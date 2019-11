Klinsmann fékk starfið hjá Hertha Berlin

Jurgen Klinsmann hefur verið ráðinn þjálfari Hertha Berlin út þessa leiktíð. Ante Covic var rekinn úr starfi.

Þetta er í annað sinn sem Klinsmann stýrir félagsliði, hann var með Bayern í eitt ár fyrir tíu árum.

Klinsmann hefur síðan stýrt þýska landsliðinu og Bandaríkjunum, hann hefur ekki verið í þjálfun í þrjú ár.

Herta situr í fimmtánda sæti þýsku úrvalsdeildarinnar en Klinsmann fær samning út þessa leiktíð.

Hann vonast til að koma liðinu á flot og endurverkja feril sinn sem þjálfari.

