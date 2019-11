Fljótasta ferna í sögu Meistaradeildarinnar

Robert Lewandowski skoraði í kvöld fljótustu fernu í sögu Meistaradeildarinnar.

Lewandowski lék með Bayern gegn Red Star í kvöld en þýska liðið vann sannfærandi 0-6 útisigur.

Bayern er komið áfram í 16-liða úrslit keppninnar og fór gjörsamlega á kostum í kvöld.

Þar var Lewandowski í aðalhlutverki en hann skoraði fernu á aðeins 14 mínútum sem er met.

Ekki nóg með það heldur skoraði Pólverjinn þrennu á átta mínútum sem er einnig magnaður árangur.

14 – Robert Lewandowski has scored in 14 minutes & 31 seconds the fastest ever quadruple in the history of the Champions League. Cyborg 🤖. @FCBayern pic.twitter.com/HOCI7Pk3bF

— OptaJean (@OptaJean) 26 November 2019