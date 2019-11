Þýskaland og Holland á EM – Þessi lið eru komin í lokakeppnina

Holland og Þýskaland eru komin á fram í lokakeppni EM en þetta varð ljóst eftir leiki kvöldsins.

Hollandi dugaði jafntefli gegn Norður-Írum en markalaust jafntefli varð niðurstaðan þar sem heimamenn klikkuðu á víti.

Þýskaland vann sannfærandi 4-0 heimasigur á Hvíta-Rússlandi og er einnig komið áfram.

Króatía tryggði sér líka sæti á lokamótinu með 3-1 sigri á Slóvakíu eftir að hafa lent 1-0 undir.

Það sama má segja um Austurríki sem vann 2-1 heimasigur á Norður Makedóníu og kemst áfram.

Hér má sjá þau lið sem eru komin á EM.

The following team have now qualified for #Euro2020:

🇦🇹 Austria

🇧🇪 Belgium

🇭🇷 Croatia

🇨🇿 Czech Republic

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

🇫🇮 Finland

🇫🇷 France

🇩🇪 Germany

🇮🇹 Italy

🇳🇱 Netherlands

🇵🇱 Poland

🇷🇺 Russia

🇪🇸 Spain

🇸🇪 Sweden

🇹🇷 Turkey

🇺🇦 Ukraine

— Squawka Football (@Squawka) 16 November 2019