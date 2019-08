Ótrúlegt atvik í ensku úrvalsdeildinni: Er VAR tilgangslaust? – Kevin Friend í sviðsljósinu

Ótrúlegt atvik kom upp á Selhurst Park í dag er Aston Villa heimsótti Crystal Palace í ensku úrvalsdeildinni.

Palace vann leikinn 1-0 en á 95. mínútu þá leit út fyrir að Villa hefði jafnað metin.

Henri Lansbury skoraði þá mark fyrir Villa sem Kevin Friend, dómari leiksins, ákvað að dæma það af.

Friend ákvað þess í stað að spjalda Jack Grealish fyrir dýfu innan teigs og fékk enga hjálp frá VAR.

VAR hefur verið harðlega gagnrýnt á Englandi en það eru fáir á því máli að Grealish hafi verið að reyna að fiska víti.

Friend hlustaði hins vegar ekki á neinn og ákvað að spjalda Grealish og tók markið af.

Þetta má sjá hér.

Disgraceful refereeing by Kevin Friend and no help from VAR. Aston Villa scored a good goal at stoppage time at Palace but the ref called it off and booked Grealish who made an assist AFTER 'diving' that was never a diving.

— Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) 31 August 2019