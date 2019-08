Harðlega gagnrýndur fyrir verstu dýfu ársins – Fékk rautt spjald í kvöld

Harry Arter, leikmaður Fulham, fær mikla gagnrýni á samskiptamiðlum eftir leik við Cardiff í kvöld.

Arter er í láni hjá Fulham frá Bournemouth en hann fékk rautt spjald í 1-1 jafntefli kvöldsins.

Arter fékk sitt annað gula spjald í leiknum á 67. mínútu og var það fyrir ömurlegan leikaraskap.

Arter kastaði sér í grasið eftir baráttu við varnarmann Cardiff og trylltist svo í kjölfarið.

Eins og sjá má þá var dómurinn hárréttur.

We already have the winner of this season’s of Fallon D’Floor.

Take a bow Harry ‘you cheating c**t’ Arter.

And look at his histrionics after going down 😂

Roy Keane was right about him.. pic.twitter.com/j4Tva4LjUg

— Gilles 🇳🇬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@GrimandiTweets_) 30 August 2019