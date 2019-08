Klopp eins og Rocky: Öskraði nafn Adrian í beinni

Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, var svo sannarlega kátur eftir leik við Chelsea í kvöld.

Liverpool vann Chelsea í Ofurbikar Evrópu en liðið hafði betur í vítaspyrnukeppni í Tyrklandi.

Adrian, nýr markvörður Liverpool, varði spyrnu Tammy Abraham sem tryggði þeim rauðklæddu sigur.

Klopp ræddi við BT Sport eftir leikinn þar sem hann öskraði nafn Adrian sem kom til Liverpool fyrir níu dögum.

Sjón er sögu ríkari en Klopp var að leika eftir atriði í kvikmyndinni Rocky Balboa.

„ADRIAN!!!!!!!!“

Of course Jurgen Klopp has gone full Rocky Balboa on us 😂

🎤 @DesKellyBTS pic.twitter.com/BZzG4hNXxo

— Football on BT Sport (@btsportfootball) 14 August 2019