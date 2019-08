Mignolet að fara frá Liverpool

Simon Mignolet markvörður Liverpool er að yfirgefa félagið, hann heldur heim til Belgíu.

Þessi 31 árs gamli markvörður mun gera langtíma samning við Club Brugge.

Liverpool fær í kringum 6 milljónir punda fyrir Mignolet sem missti sæti sitt til Alisson Becker.

Mignolet lék áður með Sunderland en hann vildi fá að spila meira en raun bar vitni á Anfield.

Liverpool hefur nú fjóra daga til að finna reyndan markvörð til að sitja á bekknum.

Simon Mignolet has agreed a deal to join Club Brugge. He’s flown to Brussels to sign his contract and told Liverpool’s players this evening that he was leaving. More on @MailSport

— Dominic King (@DominicKing_DM) August 4, 2019