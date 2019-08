Sjáðu ótrúlega hegðun í lest í London: Stuðningsmenn City réðust á stuðningsmenn Liverpool

Manchester City og Liverpool eigast nú við í leiknum um samfélagsskjöldinn en enska úrvalsdeildin hefst næstu helgi.

Fyrir leik brutust út harkaleg slagsmál í lest í London, þar réðust stuðningsmenn City inn í lestina.

Stuðningsmenn Liverpool voru að koma sér á völlinn þegar hópur af stuðningsmönnum City, mætti á svæðið.

Þeir réðust inn í lestina og fóru að kýla alla, án þess að nokkuð hefði gerst á undan.

Lætin stóðu yfir í rúma mínútu áður en það tókst að róa mannskapinn. Hér að neðan má sjá þetta.

Liverpool and City fans in good spirits ahead of the #CommunityShield pic.twitter.com/WpknyCIlxM

— Stephen Patten (@StevePatten) August 4, 2019