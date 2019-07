Sjáðu myndbandið: Lukkudýr Manchester United fór yfir strikið – Pirraði marga

Manchester United spilaði við Leeds United í dag en liðin áttust við í æfingaleik í Ástralíu.

United lék á alls oddi í dag og hafði betur örugglega með fjórum mörkum gegn engu.

Fred the Red er lukkudýr United og ákvað hann að vekja þónokkra athygli á leiknum í dag.

Fred ögraði stuðningsmönnum Leeds verulega á vellinum í dag og var á meðal annars kastað bjór í átt að honum.

Stuðningsmenn Leeds voru að vonum ekki sáttir með þessa hegðun Fred eins og má sjá hér fyrir neðan.

Fred the Red taking the piss out of Leeds fans 😂 #MUFC

[@germanejaws]pic.twitter.com/eJa1QauN1c

— MUFC Scoop (@MUFCScoop) 17 July 2019