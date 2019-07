Gary Martin bálreiður á Twitter og svaraði Lucas: ,,Ættir að gefast upp á að fylgjast með fótbolta“

Gary Martin, leikmaður ÍBV, var pirraður á Twitter í kvöld eftir leik liðsins við FH í Pepsi Max-deild karla.

ÍBV er í mikilli fallbaráttu þessa stundina og þurfti að sætta sig við 2-1 tap heima gegn FH í kvöld.

Bæði mörk Hafnfirðinga skoraði Steven Lennon og það fyrra úr víti. Gary gerði eina mark ÍBV.

Lucas Arnold, erlendur áhugamaður um Pepsi Max-deildina, sá leikinn í kvöld og segir að um klárt víti hafi verið að ræða.

Gary var alls ekki sammála þessari færslu Lucas og svaraði honum fullum hálsi eftir leik.

,,Verðskuldað víti, þú ert að grínast í mér. Ef þú telur að þetta sé víti þá ættirðu að gefast upp á að fylgjast með fótbolta,“ sagði Gary.

Gary bætir við: ,,Þetta var ein versta ákvörðun sem ég hef séð.“ Umræðuna má nálgast hér fyrir neðan

.

Deserved penalty are you winding me up if you think that’s a penalty mate do me a favour and give up watching football

— Gaz Martin (@G9bov) 13 July 2019