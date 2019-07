Sá fyrsti í sögunni til að vinna 40 titla – Valinn leikmaður mótsins

Dani Alves varð í gær fyrsti leikmaður sögunnar til að vinna 40 titla á ferlinum.

Alves hefur átt magnaðan feril sem knattspyrnumaður en hann er án félags þessa stundina.

Bakvörðurinn er 36 ára gamall en lék síðast með Paris Saint-Germain í Frakklandi og þar áður Juventus og Barcelona.

Alves spilaði með brasilíska landsliðinu í gær er liðið vann Perú 1-0 í úrslitaleik Copa America mótsins.

Þetta var fyrsti sigur Brasilíu á mótinu í 12 ár og er Alves enn sigursælasti leikmaður sögunnar.

Hann átti ansi gott mót en Alves var einnig valinn besti leikmaður mótsins sem er mikill heiður.

