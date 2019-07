Leikmaður Síle varð sér til skammar og sýndi óvirðingu: Sjáðu hvað hann gerði í stöðunni 0-3

Eduardo Vargas, leikmaður Síle, er líklega einn óvinsælasti leikmaður landsins þessa stundina.

Vargas spilaði með Síle í gær sem mætti Perú í Copa America. Síle tapaði þeim leik óvænt 3-0.

Um var að ræða leik í undanúrslitum keppninnar og mun Perú spila við Brasilíu í úrslitunum.

Síle fékk vítaspyrnu í uppbótartíma í gær og hefði getað lagað stöðuna í 3-1, þó það hefði ekki breytt miklu.

Vargas tók þá spyrnu en hann ákvað að hlaða í svokallað ‘Panenka-víti’ og vippaði boltanum á mitt markið.

Það fór alls ekki vel en markvörður Perú sá við honum og leit sóknarmaðurinn ansi illa út eftir þessa stæla.

There’s a time and a place for a Panenka. And this sure as sh*t wasn’t it 🤦🏽‍♂️😂 #Vargas #Chile #CHIPER #CopaAmericaBrasil2019 pic.twitter.com/ouCOwxdaQK

