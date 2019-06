Sky: Sarri tekur við Juventus – Lampard snýr aftur

Maurizio Sarri mun stýra liði Juventus á næstu leiktíð en þetta fullyrðir Sky Sports í kvöld.

Sarri hefur sterklega verið orðaður við Juventus síðustu vikur en hann vill snúa aftur til heimalandsins.

Sarri stýrði Chelsea í aðeins eitt ár en hann tók við síðasta sumar eftir góðan árangur með Napoli.

Juventus og Chelsea hafa náð samkomulagi og mun enska félagið fá væna summu frá því ítalska.

Sarri mun skrifa undir þriggja ára samning við Juventus en hann tekur við af Massimilano Allegri.

Einnig er greint frá því að Frank Lampard muni taka við af Sarri en hann er fyrrum leikmaður Chelsea.

