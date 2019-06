Stuðningsmenn Liverpool bálreiðir út í goðsögnina Martin Tyler: Þetta sagði hann um leikmann í beinni

Stuðningsmenn Liverpool eru óánægðir með goðsögnina Martin Tyler þessa stundina eftir landsleik Englands og Sviss.

Trent Alexander-Arnold spilaði í hægri bakverði fyrir enska liðið en hann er orðinn mikilvægur hlekkur í liði Liverpool.

Hann er þó enn aðeins 20 ára gamall en tók þátt í frábæru tímabili Liverpool þar sem Meistaradeildin vannst.

Tyler lýsti leiknum á Sky Sports í dag þar sem hann spurði spurningu sem stuðningsmenn Liverpool voru ósáttir við.

Tyler setti spurningamerki við það hvort að Alexander-Arnold væri tilbúinn að spila á stærsta sviðinu og hvort hann væri nógu góður varnarlega.

Margir voru ekki lengi að benda á það sem Alexander-Arnold hefur afrekað þrátt fyrir ungan aldur og fóru ummælin illa í suma.

No, he isn’t, he’s only a European champion at 20, having played two European Cup finals in the space of a year, and a part of the best defence in the league. You fucking twat.

Martin Tyler asking if Alexander-Arnold is good enough to play at international level. He’s 20 and has played in back to back CL finals and has been named as the best right back in the Premier League.

I’m going to go with a yes.

— Paddy Power (@paddypower) 9 June 2019