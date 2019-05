Myndbandið sem allir héldu að væri ekta: Sjáðu hvað átti að hafa gerst

Í gær birtist ansi athyglisvert myndband af leikmönnum Manchester City sem höfðu nýlega fagnað Englandsmeistaratitlinum.

City var að klára frábært tímabil en liðið vann þrennuna: enska meistaratitilinn, deildarbikarinn og enska bikarinn.

Þeir fögnuðu með stuðningsmönnum sínum í gær en eins og venjulega var boðið upp á rútuferð í borginni.

Stuttu eftir þessa rútuferð birtist myndband þar sem mátti sjá Englandsmeistarabikarinn sjálfan mölbrotinn á jörðinni.

Sergio Aguero, leikmaður City, kom fyrir í þessu myndbandi en fáir virtust skilja hvað var raunverulega í gangi.

Margir töldu að einhver hefði óvart misst bikarinn í jörðina í fagnaðarlátunum en svo var ekki.

Það voru margir sem féllu fyrir þessu myndbandi sem var þó tekið upp í gríni af sjónvarpsstöð City.

Bikarinn sjálfur var aldrei í neinni hættu heldur var notast við gervibikar sem fékk þó heldur betur að finna fyrir því.

Man City players have dropped and smashed the Premier League trophy… 😳😳 pic.twitter.com/Snra8CI7uy

— Football Away Days (@FBAwayDays) 20 May 2019