Undrabarnið á Akranesi fór illa með FH: Sjáðu tvö frábær mörk

Bjarki Steinn Bjarkason er gríðarlega efnilegur leikmaður en hann spilar með ÍA í Pepsi Max-deildinni.

Bjarki var frábær fyrir lið ÍA í gær og var valinn maður leiksins er liðið vann 2-0 heimasigur á FH.

Hann gerði bæði mörk liðsins í leiknum og fékk ÍA að lokum þrjú verðskulduð þrjú stig.

Mörkin voru mismunandi en það fyrra kom eftir frábæra skyndisókn og það seinna skoraði Bjarki með frábæru skoti.

Umboðsskrifstofan Total Football birti myndband af mörkunum í dag og má sjá þau hér.

Bjarki Steinn Bjarkason (@BjarkiSteinn) scored both goals for @ia_akranes in @pepsimaxdeildin when ÍA Akranes won FH Hafnafjordur (@fhingar) 2-0. Bjarki Steinn is born 2000 & one the biggest talents in the Icelandic League ⚽️⚽️🇮🇸👌 #TeamTotalFootball pic.twitter.com/8YFiasuIg6

— Total Football (@totalfl) 16 May 2019