Ronaldo gerði grín að andstæðingi: ,,Haltu kjafti, þú ert of lítill til að tala“

Cristiano Ronaldo, leikmaður Juventus, lék með liðinu í kvöld sem mætti Roma í deildinni.

Það var lítið undir hjá Juventus í kvöld en það er dágóður tími síðan liðið vann deildarmeistaratitilinn.

Roma er enn að berjast um sæti í Meistaradeild á næstu leiktíð og vann meistarana 2-0.

Ronaldo lenti í rifrildi við Alessandro Florenzi í leiknum en sá síðarnefndi var mjög ósáttur við Portúgalann.

Ronaldo svaraði fyrir sig og benti á hversu lágvaxinn Florenzi væri og að hann væri of lítill til að tala við sig.

Myndband af þessu má sjá hér.

Cristiano Ronaldo having an issue with short people since Messi times?…

Here him quarrelling with Florenzi, telling him literally:

“Shut your mouth, you are too short to speak” pic.twitter.com/pq5FDpgW3h

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 12 May 2019