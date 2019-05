Sjáðu hetjuna brotna saman þegar hann heyrði frá heimalandinu

Það fór fram magnaður leikur í Meistaradeild Evrópu í gær er lið Tottenham heimsótti Ajax í undanúrslitum. Um var að ræða seinni leik liðanna en Ajax vann fyrri leikinn 1-0 á útivelli og var því í mjög góðri stöðu.

Heimamenn byrjuðu frábærlega í dag og skoraði varnarmaðurinn Matthijs de Ligt snemma eftir hornspyrnu. Hakim Ziyech bætti svo við öðru áður en flautað var til hálfleiks og útlitið mjög bjart.

Lucas Moura lagaði svo stöðuna fyrir Tottenham á mínútu en hann kláraði færi sitt vel framhjá Andre Onana í markinu. Lucas bætti svo við öðru marki ekki löngu seinna eftir vandræði í vörn Ajax og þurfti Tottenham aðeins eitt mark til viðbótar.

Það var útlit fyrir að Ajax myndi halda þetta út en á 95. mínútu leiksins þá skoraði Lucas þriðja mark Tottenham en fimm mínútum var bætt við. Það er því Tottenham sem spilar við Liverpool í úrslitum keppninnar sem fer fram í Madríd.

Moura fór í viðtal við sjónvarpsstöð í Brasilíu eftir leik, þar fékk hann að hlusta á lýsinguna þegar hann skoraði sigurmarkið.

Drengurinn knái brotnaði saman við það.

Lucas Moura breaks down as he hears the commentary of his winning goal from his native Brazil.

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 9, 2019