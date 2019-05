Stuðningsmenn Liverpool reyndu að trufla svefn Messi: Sjáðu flugeldasýninguna

Stuðningsmenn Liverpool reyna allt til þess að trufla undirbúning Barcelona, fyrir leik liðanna í kvöld.

Liverpool og Barcelona mætast í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í kvöld, um er að ræða seinni leikinn.

Liverpool þarf kraftaverk til að komast áfram, Börsungar unnu fyrri leikinn 3-0. Þá eru Mo Salah og Roberto Firmino meiddir.

Í nótt reyndu stuðningsmenn Liverpool að vekja Lionel Messi og félaga með flugeldasýningu, fyrir utan hótelið hjá þeim.

Flugeldasýning fór fram eins og sjá má hér að neðan.

Working the night shift well these lads. pic.twitter.com/ZXYSBnAq8w

— The Shankly Gates (@madeinliverpool) May 7, 2019