Íslendingar misstu sig eftir ótrúleg tilþrif í kvöld: ,,Hvaða lið er þetta og hver er þetta?“

Logi Tómasson, leikmaður Víkings R, skoraði stórkostlegt mark í kvöld í Pepsi Max-deildinni.

Logi er efnilegur leikmaður en hann kom inná sem varamaður í leik gegn Íslandsmeisturum Vals.

Logi er fæddur árið 2000 en Valur er að vinna leikinn 2-1 þessa stundina á útivelli gegn Val.

Það var Logi sem skoraði seinna mark Víkings og var það algjörlega tryllt.

Logi klobbaði tvo leikmenn Vals í röð og smellti boltanum svo upp í samskeytinn af nokkuð löngu færi.

Íslendingar misstu sig á Twitter fyrir markinu eins og má sjá hér fyrir neðan.

Honestly have no words for what I’ve just seen. Logi doing a madness on the centre stage. Fair play to the man 👏🏼

