Stuðningsmaður Liverpool dæmdi grannaslaginn í gær

Manchester City vann góðan sigur í ensku úrvalsdeildinni í gær er liðið mætti grönnum sínum í Manchester United.

Leikið var á Old Trafford en City hafði að lokum betur með tveimur mörkum gegn engu.

Bernardo Silva skoraði fyrra mark gestanna með fínu skoti áður en Leroy Sane bætti við öðru.

Samkvæmt Richard Keys, sjónvarpsmanni beIN Sports, var stuðningsmaður Liverpool á hliðarlínunni í gær.

Keys nefnir aðstoðardómarann Scott Ledger sem var hluti af dómatríóinu í Manchester í gær.

,,Af hverju er Scott Ledger – Liverpool stuðningsmaður – að sjá um línuna í kvöld? Hver tekur þessar ákvarðanir? Vantar aðstoðardómara? Ímyndið ykkur,“ skrifaði Keys.

Það er þó ekkert við Ledger að sakast en hann þótti standa sig nokkuð vel í leik gærdagsins sem og aðrir starfsmenn.

I can’t see why anything should go wrong. Officials always call a decision as they see it – but why is Scott Ledger – a Liverpool fan – running the line tonight? Who makes these decisions? Are we short of assistants? Imagine. Just imagine….🤷‍♂️🤷‍♂️

— Richard Keys (@richardajkeys) 24 April 2019