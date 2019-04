Brjálæði í Suður-Ameríku: Sparkaði óvenjulega í boltann og var strax rekinn

Bendrix Parra er ekki leikmaður sem margir kannast við en hann var síðast á mála hjá Independiente í Paragvæ.

Independiente lék við lið La Equidad í Copa Sudamericana í gær sem má líkja við Evrópudeildina sem er vinsæl í Evrópu.

Parra fékk það verkefni að taka vítaspyrnu fyrir Independiente í vítaspyrnukeppni í útsláttarkeppninni.

Parra ákvað að vera mjög kokhraustur og bjóða upp á svokallaða ‘panenka spyrnu’ þar sem leikmenn vippa boltanum á mitt markið.

Boltinn dreif varla að línunni en markvörður La Equidad fór auðveldlega á hnén og stöðvaði skot Parra.

Félag hans, Independiente ákvað í kjölfarið að reka hann úr starfi en það ríkir mikil reiði innan klúbbsins.

Þessi 26 ára gamli leikmaður er því atvinnulaus þessa stundina en liðið hefði fengið 154 þúsund pund fyrir að komast áfram.

Það eru hræðilegar fréttir fyrir Independiente sem hefur lítið gert í deildarkeppninni á tímabilinu og situr á botninum.

Independiente de Campo Grande player Brendix Parra has been sacked after THIS failed Panenka! 😱

„The board of directors decided to dismiss him for the way he kicked the penalty,“ president Eriberto Gamarra told ABC Cardinal. 😳pic.twitter.com/sYD6RnZTfy

— Goal (@goal) 23 April 2019