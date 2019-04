Áhyggjufullir United-menn: ,,Ef þetta gerist þá erum við til skammar“

Manchester United á Englandi hefur áhuga á hægri bakverðinum Kieran Trippier sem spilar með Tottenham.

Frá þessu greinir virti blaðamaðurinn Gianluca Di Marzio en hans heimildir eru oft áreiðanlegar.

Trippier hefur staðið sig með prýði í bakverði Tottenham síðustu ár en hefur verið í smá lægð á þessari leiktíð.

Samkvæmt Di Marzio hefur United sent fyrirspurn til Tottenham og skoðar það að bjóða í enska landsliðsmanninn.

Stuðningsmenn United eru ekki of hrifnir af þessum fréttum og vilja margir ekki sjá Trippier í treyju liðsins.

Trippier spilaði vel á HM í sumar er enska landsliðið komst alla leið í undanúrslit.

Just woke up in a pool of sweat dreaming United signed trippier and spurs replaced him with wan Bissaka. — Joel (@jdb_91) 20 April 2019

Typically if true, United interested when the player has lost his form. Trippier been poor since World Cup and is no answer to Utd right back issue. — Trevor Price (@Trevor_Price) 19 April 2019

Kieran. Trippier.

What had happened to Manchester United? If it happens it will be a disgrace. #mufc — Phil Jones FC (@PhilJonesFC_) 20 April 2019

Keep Trippier away from United. Please 🙏 — Baz (@DevilWearsRed3) 20 April 2019