Sagði það sem enginn má segja við dómarann – Fékk eitt heimskulegasta rauða spjald tímabilsins

Diego Costa, leikmaður Atletico Madrid, er þekktur fyrir það að ver ansi skapstór á vellinum.

Enskir knattspyrnuaðdáendur kannast við Costa frá því að hann lék með stórliði Chelsea og var þar duglegur að skora.

Costa var í byrjunarliði Atletico í kvöld sem spilar við Barcelona í stórleik í spænsku úrvalsdeildinni.

Það tók Costa ekki langan tíma að næla sér í rautt spjald í leiknum í dag, fyrir það að öskra á dómarann.

Costa missti sig er hann öskraði reiður á þann sem ræður og talaði illa um móður hans sem er það vitlausasta sem þú getur gert.

Dómarinn var ekki lengi að rífa upp rauða spjaldið og þarf Atletico að klára leikinn með tíu menn.

Costa hefur fengið þrjú rauð spjöld síðan hann sneri aftur til Atletico en aðeins skorað tvö deildarmörk sem er ótrúleg tölfræði.

Diego Costa to referee Gil Manzano: „I s**t on your f***ing mother“. That’s why Costa got a red card #fcblive [ara]

— FC Barcelona Fl 🏆 (@FCBarcelonaFl) 6 April 2019