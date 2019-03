Mjög pirraður eftir áreiti: ,,Grjóthaldiði kjafti“

Marco Arnautovic, leikmaður West Ham á Englandi, var pirraður í gær eftir 2-0 tap gegn Everton.

Arnautovic stóð sig ekki vel í tapinu í gær eins og aðrir leikmenn heimaliðsins en frammistaðan var heilt yfir óboðleg.

Það var baulað á Arnautovic er hann gekk af velli í gær en honum var skipt útaf undir lok leiksins.

Arnautovic fékk sér sæti á bekknum í kjölfarið er hann fékk áreiti frá stuðningsmönnum West Ham í sætum fyrir aftan sig.

,,Grjóthaldiði kjafti,“ öskraði Arnautovic á stuðningsmenn en hann var vel pirraður enda lið hans að tapa 2-0.

Arnautovic er umdeildur hjá West Ham en hann reyndi ítrekað að komast burt frá félaginu í janúar.

My thoughts on arnautovic telling someone to shut the f up when he got substituted @whufc_news @WestHamUtd pic.twitter.com/Wj80o1SBCU

— shaun betts (@DavidRonald1985) 30 March 2019