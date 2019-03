Það sem þjóðin hafði að segja yfir leiknum: Jarðar kynþokka íslenska liðsins – ,,Erfitt fyrir Rúrik að sjá þennan inná“

Íslenska karlalandsliðið spilar nú við Andorra en leikið er í undankeppni EM og fer leikurinn fram ytra.

Um er að ræða fyrsta leik Íslands í undankeppninni en við spilum svo við Frakkland í næsta leik þar sem um afar erfitt verkefni er að ræða.

Nú var verið að flauta fyrri hálfleikinn af í Andorra og er staðan 1-0 fyrir okkar mönnum.

Það var Birkir Bjarnason sem gerði eina mark fyrri hálfleiksins en hann kom boltanum í netið eftir hornspyrnu.

Strákarnir hafa verið betri aðilinn í leiknum til þessa og fengu nokkur ágætis færi til þess að bæta við.

Þjóðin er að venju að fylgjast með leiknum og geta flestir brosað yfir því að við séum með forystuna eftir fyrstu 45.

Það var líf og fjör á Twitter yfir leiknum eins og má sjá hér fyrir neðan.

What Andorra and Iceland have in common; not biggest of states and both like to attend late to matches #ANDISL #EURO2020Qualifiers #EURO2020

— Karl F. Sævarsson (@karlsaevarsson) 22 March 2019