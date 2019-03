Bendir á mikilvægi Gylfa sem er að eiga sitt besta tímabil: ,,Gylfi er alltaf til staðar“

Tom Clarke, blaðamaður hjá The Times lofsyngur Gylfa Þór Sigurðsson, miðjumann Everton í grein sem hann birti eftir leiki helgarinnar.

Gylfi var á skotskónum í 2-0 sigri Everton á Chelsea á sunnudag, þar með var ljóst að um besta tímabil Gylfa er að ræða þegar kemur að markaskorun.

Gylfi hefur skorað tólf mörk í ensku úrvalsdeildinni sem er hans besti árangur. ,,2-0 sigur Everton var í raun lýsandi fyrir tímabilið, slök frammistaða í fyrri hálfleik en frábærir í þeim síðari. Það gleður stuðningsmennina sem spyrja sig af hverju liðið spilar ekki alltaf svona,“ sagði Clarke.

Clarke bendir á það að Marco Silva, stjóri Everton hafi verið að hræra mikið í sóknarlínu sinni en alltaf haldi Gylfi stöðu sinni, það segi ýmislegt.

,,Silva hefur breytt um kerfi og sóknarmenn til að finan bestu blönduna. Í miðjunni á öllum þessum umræðum og gagnrýni er maður sem hefur verið stöðugur og alltaf til staðar, Gylfi Þór Sigurðsson.“

Gylfi Sigurdsson has now scored 12 goals in the Premier League this season.

His best ever return in a single campaign. 👏 pic.twitter.com/9A8qJ4OrbS

— bet365 (@bet365) March 17, 2019