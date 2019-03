Fagn Aubameyang vakti mikla athygli – Sjáðu grímuna sem hann geymdi

Pierre Emerick Aubameyang var að skora þriðja mark Arsenal í Evrópudeildinni en liðið spilar við Rennes.

Aubameyang skoraði fyrsta og þriðja mark Arsenal sem er nú 3-0 yfir og er á leið áfram.

Rennes vann fyrri leikinn 3-1 í Frakklandi og ef liðinu tekst ekki að skora þá fara þeir ensku áfram.

Fagn Aubameyang eftir seinna markið sitt var ansi skemmtilegt en hann geymdi grímu fyrir utan völlinn.

Um var að ræða ‘Black Panther’ grímu en það er söguhetjan í kvikmyndinni, Black Panther sem kom út á síðasta ári.

Atvikið má sjá hér.

Aubameyang celebration after 3rd Arsenal goal, Mr Black Panther. Your striker could never! pic.twitter.com/gfxTIyNnAX

— BrownFrankSinatra (@futboleritage) 14 March 2019