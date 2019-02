Gylfi elskaður og dáður: Sjáðu hvað gerðist eftir mörkin

Gylfi Þór Sigurðsson átti frábæran leik fyrir lið Everton sem spilaði við Cardiff í Wales í kvöld.

Leikið er í ensku úrvalsdeildinni en leiknum lauk með sannfærandi 3-0 sigri gestanna frá Liverpool.

Gylfi skoraði tvö af mörkum Everton í leiknum og er kominn með 57 mörk í úrvalsdeildinni.

Gylfi var að skora sitt 11. mark í deildinni á tímabilinu og hefur jafnað eigið markamet sem kom tímabilið 2015/2016 með Swansea.

Gylfi er elskaður af stuðningsmönnum Everton sem sungu og trölluðu allan leikinn í kvöld.

Eftir lokaflautið fór Gylfi að stuðningsmönnum Everton og fagnaði mikilvægum sigri með þeim.

Magnað að sjá eins og má sjá hér.

Sigurdsson heads over to the fantastic travelling support at the end of the game, and they love him! pic.twitter.com/H46YF1CQql

— Adam Jones (@Adam_Jones94) 26 February 2019