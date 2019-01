Einn ástsælasti grínleikari Bandaríkjanna elskar Arsenal – Ætlar að taka við af Cech

Danny DeVito er leikari sem margir kannast við en hann hefur leikið í fjölmörgum bíómyndum.

DeVito er mikill knattspyrnuaðdáandi en hann greindi frá því á verðlaunahátíð í gær.

Bandaríkjamaðurinn leikur þessa dagana í þáttunum vinsælu ‘It’s Always Sunny in Philadelphia.

Hann mun fylgjast með á föstudaginn þegar Arsenal mætir Manchester United í enska bikarnum.

,,Þetta er stór vika fyrir mig, það er gaman að vera hérna. Það er Arsenal leikur á föstudaginn!“ sagði DeVito.

,,Ég fer á reynslu á laugardaginn og ætla að taka starfið af Petr Cech, markmanninum. Áfram Arsenal!“

Danny DeVito, here at the @OfficialNTAs, showing more interest in watching Arsenal than anyone else has recently… pic.twitter.com/R9bEWvhgeR

— FootballJOE (@FootballJOE) 22 January 2019