Sjáðu atvikið: Keyrði yfir leikmann sem lá meiddur á vellinum

Stórfurðulegt atvik átti sér stað í Brasilíu á dögunum er lið Trinidade og Flamengo áttust við.

Leikmaður Trinidade, Bernardo, lá meiddur á vellinum og beið eftir hjálp frá sjúkraþjálfara.

Hann gerði sér leið á völlinn á lítilli bifreið en það er algengt í leikjum, sérstaklega í Suður-Ameríku.

Sjúkraþjálfarinn var þó ekki mikið fyrir að hjálpa Bernardo og keyrði yfir fót leikmannsins sem lá í grasinu.

Eins og eðlilegt er þá fann Bernardo mun meira til eftir seinni meiðslin og öskraði af sársauka.

Myndband af þessu má sjá hér.

A player got injured at a Brazilian youth cup game and the cart came on the field to get him and ran over his foot and i’m not sure that’s what’s supposed to happen but I’m not a doctor pic.twitter.com/EmXgvh9OUh

— Miriti Murungi (@NutmegRadio) 9 January 2019