Sjáðu atvikið: Rifrildi á blaðamannafundi Pochettino – ,,Þú mátt ekki spyrja þessa spurningu“

Mauricio Pochettino er mikið orðaður við Manchester United þessa dagana en félagið leitar að nýjum stjóra.

Nýr stjóri verður ráðinn í lok tímabils en Ole Gunnar Solskjær mun þjálfa liðið næstu sex mánuðina.

Pochettino hefur náð frábærum árangri með Tottenham og er talinn vera efstur á óskalista United.

Það var hiti á blaðamannafundi í dag er fréttamaður ætlaði að spyrja Pochettino út í möguleg skipti til United.

Fjölmiðlafulltrúi Tottenham steig þá inn í og bannaði blaðamanninum að spyrja þessa spurningu.

Þá hófst rifrildi á milli þeirra tveggja en Pochettino sat rólegur og hlustaði á þá ræða málin.

Atvikið má sjá hér.

Video: Tottenham PR officer not allowing a journalist to ask Pochettino about #mufc #mulive [sky] pic.twitter.com/DilDnEKn2j

— utdreport (@utdreport) 20 December 2018