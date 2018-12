‘Yngsti’ markaskorari sögunnar settur í bann: ,,Er þetta grín? Þessi fullorðni maður er ekki 16 ára gamall“

Það vakti athygli í október þegar framherjinn Gourav Mukhi reyndist hetja liðs Jamshedpur í indversku Ofurdeildinni.

Mukhi komst á blað í 2-2 jafntefli við Bengaluru en hann var skráður sem efnilegur 16 ára gamall leikmaður.

Hann fékk margar hamingjuóskir eftir markið en hann varð í kjölfarið yngsti markaskorari í sögu efstu deildar í Indlandi.

Samkvæmt nýjustu fregnum er nú búið að setja Mukhi í sex mánaða bann en hann laug til um aldur.

Félagið gat ekki sannað það að Mukhi væri 16 ára gamall og eftir rannsókn kom í ljós að hann er í raun 28 ára gamall.

Mukhi fékk faðmlag frá goðsögninni Tim Cahill eftir leikinn sem óskaði honum til hamingju með markið. Cahill er samherji hans hjá Jamshedpur.

Margir efuðust um aldur Mukhi eftir markið en hann lítur svo sannarlega ekki út fyrir að vera 16 ára gamall.

,,Á þessi leikmaður að vera 16 ára gamall?“ skrifaði einn á Twitter eftir að hafa séð frétt um mark Mukhi. Annar bætir við: ,,Er þetta grín? Þessi fullorðni maður er ekki 16 ára gamall.“

Indverska knattspyrnusambandið mun rannsaka málið frekar en hefur nú sett Mukhi í sex mánaða leikbann.

„This is the best moment of your life,“ @Tim_Cahill to tonight’s goal scorer Gourav Mukhi.

Don’t miss the sensational 🤩 scenes from the Sree Kanteerava Stadium after @JamshedpurFC earned a dramatic draw against @bengalurufc.#LetsFootball #BENJAM #FanBannaPadega pic.twitter.com/ULyOxe5uCB

— Indian Super League (@IndSuperLeague) 7 October 2018