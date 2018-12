,,Hann gæti ekki klárað morgunmatinn sinn“ – Leikmaður Liverpool í miklu basli í kvöld

Liverpool er komið í 16-liða úrslit Meistaradeildarinnar eftir leik gegn Napoli á Anfield í kvöld.

Það var boðið upp á skemmtilegan leik í Liverpool en aðeins eitt mark var skorað og það gerði Mohamed Salah.

Salah skoraði eina mark leiksins fyrir Liverpool í fyrri hálfleik en hann fór illa með vörn gestanna.

Sadio Mane hefur oft átt betri leiki en í kvöld og getur þakkað samherja sínum fyrir að skora í fyrri hálfleik.

Mane fékk mörg góð færi í leik kvöldsins og tvö dauðafæri en mistókst að koma boltanum í netið.

,,Hann gæti ekki klárað morgunmatinn sinn!“ skrifar einn á Twitter horfandi á Mane í kvöld.

Hann slapp þó með þetta enda Liverpool komið áfram.

In case you MISSED it.

Mané’s miss has us going crazy. Bleh #LIVNAP #UCL pic.twitter.com/3ZjLmc5bPO

— MFL (@medilagfootball) 11 December 2018