Fór með Elon Musk til Auschwitz og fer hörðum orðum um auðmanninn – „Siðblindingi í orðsins fyllstu merkingu“

Kona sem fór með auðmanninum Elon Musk til Auschwitz á síðasta ári hefur tjáð sig um reynslu sína. Hún ber ríkasta manni heims ekki góða söguna.

Musk hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir meinta nasistakveðju á samkomu repúblikana á mánudaginn, í kjölfar innsetningarathafnar Donald Trump í embætti forseta Bandaríkjanna. Margir stuðningsmenn auðkýfingsins hafa komið honum til varna og sagt fásinnu að halda því fram að hann hafi heilsað að nasistasið. Musk hafi hreinlega verið að senda áhorfendum hjartað sitt með miklum tilþrifum. Máli sínu til stuðnings hafa þessir aðilar birt mynd sem var tekin af Musk í fyrra þegar hann heimsótti Auschwitz, fanga- og útrýmingarbúðir nasista í seinni heimsstyrjöldinni. Þessi mynd á að sanna að Musk sé enginn nasisti, en gagnrýnendur hafa þó minnt á að Musk væri tæpast fyrsti nasistinn sem hefði verið í Auschwitz.

Elon Musk just last year traveled with Ben Shapiro to Auschwitz and then Israel to learn about the Holocaust and Jewish history. Anyone trying to portray him as a Nazi is intentionally misleading the public. It was a stupid hand gesture, not an intentional Nazi salute. pic.twitter.com/rUOZ0HWHNR — Eyal Yakoby (@EYakoby) January 20, 2025

Segir Musk siðblindan

Musk heimsótti búðirnar í Póllandi í kjölfar harðrar gagnrýni á ritstýringu á samfélagsmiðli hans, X. Musk var sakaður um að gera ekkert til að stöðva þar útbreiðslu gyðingahaturs og nýnasisma. Julie Gray var með í þessari ferð ásamt manni sínum Gidon Lev. Gidon var fæddur í Tékkóslóvakíu og lifði af helförina. Julie skrifar um ferðina á Facebook:

„Ég sé að fólk er að skrifa færslur um að Elon hafi verið í Auschwitz fyrir ári síðan og þar með geti handahreyfing hans ekki verið merki um gyðingahatur. Ég var þarna líka, í fyrra með Elon. Mér finnst neyðarlegt að eiga myndir af þessu á símanum mínum. Ástin mín, Gidon Lev, var sérstakur gestur við þetta „myndatækifæri“. Við héldum á þessum tíma að þetta yrði góð vitundarvakning. Ég mun ekki deila myndunum í dag. Ég spjallaði við Elon Musk. Ég eyddi klukkutímunum með honum og gekk með honum í gegnum Auschwitz. Ég stóð við hlið hans og horfi á ógeðfelldu hárhrúgurnar, farangurinn og skóna – lýst upp með fjólubláu ljósi til varðveislu.“

Ben Shapiro is trying to prove Elon Musk is not a nazi and an antisemite. How? By posting a picture of that time Musk was forced to visit Auschwitz after he had made some antisemitic comments online. Sure, that’ll do it. pic.twitter.com/3hrHBA0WG1 — Ania_In_UA 🇺🇦 (@Ania_In_UA) January 21, 2025

Julie vill ekki deila myndunum að svo stöddu en segir: „Er Musk gyðingahatari? Gott fólk, það er í raun verra – honum er bara skítsama. Elon, faðir „X litla“ eins og hann lýsti syni sínum, sem var að frjósa úr kulda, fyrir mér. Honum er bókstaflega alveg sama. Honum fannst lítið til þessarar upplifunar koma. Fyrir Gidon og fyrir mig, að vera á þessum stað þar sem faðir hans, Ernst, lét lífið í dauðagöngu – hvort sem hann var skotinn frá vegakantinum eða bara datt niður dauður – var þetta stór stund. Elon var sama. Hann kærði sig bara um að sýna sig fyrir fjölmiðlum og svo um lífverði sína.“

Musk var víst kuldalegur og alveg sama um hvað væri að eiga sér stað. Það eina sem skipti hann máli var að líta vel út á myndum. Þegar Julie og maður hennar lögðu krans við minnisvarðann gekk Elon bara í burtu, alveg sama.

„Þetta er hver Elon Musk er. Siðblindingur í orðsins fyllstu merkingu. Að draga þær ályktanir af þessari heimsókn, að hann sé vinur gyðinga, er örvæntingafull einfeldni.“

Elon Musk went to the Auschwitz concentration camp where 1.1 million Jewish people were slaughtered to raise awareness about antisemitism. Elon Musk is an ally of the Jewish community. Any haters who don’t like this are free to leave his platform. pic.twitter.com/SPrbdSbwg3 — Rowan (@canmericanized) January 22, 2024

Gyðingasamtökum misboðið

Musk hefur nú líka tekist að misbjóða gyðingasamtökunum Anti Defamation League (ADL) sem berjast gegn hatursáróðri gegn gyðingum. ADL komu Musk fyrst til varna eftir meintu nasistakveðjuna og báðu fólk um að fella enga sleggjudóma enda líklegt að Musk hafi aðeins misst stjórn á sér í gleðivímu og notað óheppilega handahreyfingu til að tjá þakklæti sitt. Eftir að Musk birti langt orðagrín um nasista á miðli sínum hafa samtökin skipt um skoðun. Það sé óforsvaranlegt að gera grín að helförinni.

Musk skrifaði orðagrín og notaði þar meðal annars nöfn þekktra nasista. Grínið missir marks ef það er þýtt yfir á íslensku svo hér verður textinn birtur á ensku:

„Don’t say Hess to Nazi accusations! Some people will Goebbels anything down! Stop Gőring your enemies! His pronouns would’ve been He/Himmler! Bet you did nazi that coming.“

Hann lauk færslunni með hláturstjákni.

Forstjóri ADL, Jonathan Greenblatt, skrifaði þá: „Við höfum sagt það hundrað sinnum áður og segjum það enn aftur: helförin var fordæmalaus illska og það er óviðeigandi og móðgandi að gera grín að henni. Helförin er enginn brandari.“