Grínistinn minnist mótleikara síns með hlýju – „Hún var mjög góð stelpa“

Breski grínistinn og framleiðandinn Ricky Gervais minnist mótleikara síns úr þáttunum After Life, hundsins Anti.

Í færslu sem Gervais birtir á Instagram segir hann tíkina, sem var þýskur fjárhundur, hafa verið þrettán ára og „góð stelpa“.

Gervais segir Anti hafa verið fallega sál og átt þátt í því að gera framleiðsluna á After Life að uppáhalds upptökureynslu sinni.

Þrjár þáttaraðir voru gerðar af After Life, 18 þættir alls, og lék Anti í þeim öllum. Gervais skrifar handrit, leikstýrir og leikur aðalhlutverkið, ekkilinn Tony Johnson, sem reynir að ná fótfestu í lífinu á ný eftir að eiginkona hans deyr úr brjóstakrabbameini. Johnson íhugar að taka eigið líf, en ákveður í stað þess að gerast hreinn drullusokkur og segja og gera nákvæmlega það sem honum sýnist án þess að taka tillit til að slíkt athæfi geti sært samferðamenn hans. Vinnufélagar hans og hundurinn Brandy ná að lokum að sýna Johnson fram á að lífið er þess virði að lifa því, þrátt fyrir áföllin.

Anti mætti fyrst á kvikmyndasett með eigendum sínum aðeins tíu vikna hvolpur. Tíkin lék í mörgum myndum og þáttaröðum, meðal annars The Boys In The Boat sem George Clooney leikstýrði, þáttaröðunum The Capture, Doc Martin, Britain’s Got More Talent og 8 Out Of 10 Cats Does Countdown.

Síðast lék Anti í þætti af Midsomer Murders í júlí 2024, lögregluhund sem stöðvar morðingja í ætlunarverki sínu áður en hundurinn hættir störfum. Líkt og karakter sinn hætti Anti í leiklistinni eftir þann þátt.

„Ég er svo ánægður með að ég sagði henni hundrað sinnum á dag að hún væri mjög góð stelpa,“ segir Gervais.